25 Kasım 2020 Çarşamba 12:31 | Son Güncelleme:
Merkel'in ofisinin bulunduğu binaya araba çarptı
Son Dakika Haberleri.. Almanya Başbakanı Merkel'in Berlin'deki çalışma ofisinin bulunduğu binanın kapısına araba çarptı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin'deki çalışma ofisinin bulunduğu binanın kapısına araba çarptı.
Aksam.com.tr'nin Reuters'ten aktardığı habere göre, aracın üzerinde "Küreselleşme politikalarını durdurun" anlamına gelen "Stoppen globalisierungs-politik" yazdığı görüldü.
Yaşanan olayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, Merkel'in bugün çalışma ofisine giderek koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak muhtemel sokağa çıkma yasaklarını görüşmek üzere görüntülü bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyordu.