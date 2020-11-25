  • $7,959
  • 9,4762
  • 463.979
  • 1336.76
25 Kasım 2020 Çarşamba 12:31 | Son Güncelleme:

Merkel'in ofisinin bulunduğu binaya araba çarptı

Merkel'in ofisinin bulunduğu binaya araba çarptı

Son Dakika Haberleri.. Almanya Başbakanı Merkel'in Berlin'deki çalışma ofisinin bulunduğu binanın kapısına araba çarptı.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Berlin'deki çalışma ofisinin bulunduğu binanın kapısına araba çarptı.

Aksam.com.tr'nin Reuters'ten aktardığı habere göre, aracın üzerinde "Küreselleşme politikalarını durdurun" anlamına gelen "Stoppen globalisierungs-politik" yazdığı görüldü.

Yaşanan olayla ilgili herhangi bir can kaybı bildirilmezken, Merkel'in bugün çalışma ofisine giderek koronavirüsle mücadele kapsamında alınacak muhtemel sokağa çıkma yasaklarını görüşmek üzere görüntülü bir toplantı gerçekleştirmesi bekleniyordu.

<p>Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Azerbaycan ile Ermenistan arasında Rusya'nın

Azerbaycan Savunma Bakanlığı duyurdu: Azerbaycan ordusu Kelbecer'e girdi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

2 bin 200 yıllık mitolojik masklar gün yüzüne çıkarıldı

Aliyev ve eşinden Ağdam'a ilk ziyaret: Burayı tek kurşun atmadan aldık

Copyright 2020
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.