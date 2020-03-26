Merkel'in ikinci corona virüsü testi de sonuçlandı! İkna olmayan Almanya lideri 3. testi istiyor...

Angela Merkel'in koronavirüs test sonuçları belli oldu. İlk testi negatif çıkan Merkel'in ikinci testi de negatif çıktı. Alman Şansölye ikna olmazken üçüncü testi yaptırma kararı aldı. Merkel 1 haftadır evden çalışıyor ve karantina uyguluyor.

MERKEL RİSK GRUBUNDA

Koronavirüs tüm dünyayı kasıp kavururken, her yaş grubunu tehdit etse de, asıl risk grubu 65 yaş ve üzeri olarak biliniyor. Ayrıca kronik rahatsızlığı bulunanlar da hastalıktan en çok etkilenenler arasında. Alman Şansölye Merkel 65 yaşında. Merkel, salgının risk grubunda bulunuyor. Merkel'in daha önce kronik hastalıklarına dair haberler dünya basınında yer almıştı.

ALMANYA'DA KORONAVİRÜS BİLANÇOSU

Almanya koronavirüs ile mücadelesini sürdürüyor. Ülkede vaka sayısı giderek artsa da ölüm sayısı sınırlandırılmış durumda. 37 bin vaka olan Almanya'da 206 kişi hayatını kaybetti. Ölüm oranı 0,29'la sınırlı kaldı ve dünyadaki en düşük oran oldu.