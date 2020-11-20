Merkel'den Türkiye itirafı: Doğu Akdeniz'de olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki doğalgaz arama faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Merkel Avrupa Birliği (AB) liderleriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

"Doğu Akdeniz'de olaylar umduğumuz şekilde gelişmedi" diyen Merkel, aralık ayındaki zirvede AB'nin, Türkiye'nin Doğu Akdeniz’de doğal gaz arama faaliyetlerini ele alacağını söyledi.

Ekim ayı başındaki AB liderler zirvesinde Fransa, Yunanistan ve Kıbrıs'ın Türkiye'ye karşı yaptırım uygulanması talepleri, başını Almanya'nın çektiği ülkeler tarafından beklemeye alınmıştı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki doğalgaz arama ve sondaj faaliyetlerini sürdürmesi durumunda Aralık ayındaki zirvede yaptırımlar konusunun gündeme alınacağı tehdidinde bulunulmuştu.