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  3. Merkel'den koronavirüs diplomasisi... Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Merkel'den koronavirüs diplomasisi... Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Merkel'den koronavirüs diplomasisi... Çin Devlet Başkanı ile görüştü

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda koronavirüs salgınını görüştü.

Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile telefonda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınını görüştüğü bildirildi.

AA'nın aktardığı habere göre, Alman Hükümet Sözcüsü Steffen Seibert’in yaptığı yazılı açıklamaya göre, Merkel ile Şi telefonda görüştü.

İki liderin görüşmede dünyaya meydan okuyan Kovid-19 salgınını ele aldığını ifade eden Seribert, şu değerlendirmede bulundu:

"Merkel ve Şi, mevcut krizin ancak uluslararası yakın iş birliği içinde çözülebileceği konusunda hemfikir kaldı. Almanya ve Çin bu konuda yakın temasta kalmaya devam edecek."

Seibert, görüşmede ikili ilişkilerinin de ele alındığını ifade etti.


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