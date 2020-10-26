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26 Ekim 2020 Pazartesi 15:57 | Son Güncelleme:

Merkel'den koronavirüs açıklaması: Durum oldukça dramatik

Merkel'den koronavirüs açıklaması: Durum oldukça dramatik
IHA

Almanya Başbakanı Merkel ülkesinde artan koronavirüs vakalarını değerlendirdi. Merkel, "Durum oldukça dinamik ve dramatik. Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir." dedi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel korona virüs salgınında durumun oldukça dramatik olduğunu belirterek, “Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli” dedi.

İHA'da yer alan habere göre, Almanya Başbakanı Angela Merkel Hristiyan Demokrat Birliği (CDU) eyalet meclis grup başkanları ile yaptığı video konferans toplantısında, korona virüs salgınına ilişkin açıklamalarda bulundu. Açıklamada, "Durum tehdit edici. Önlemler yeterli değil, artış durdurulmalı. Durum oldukça dinamik ve dramatik. Böyle devam ederse yoğun bakım ünitelerine aşırı yükleme olabilir. Sadece yeni kısıtlamalar gelişmeyi durdurabilir. Her gün önemli" dedi.

Enfeksiyon sayısının her hafta iki katına çıktığını belirten Merkel, Almanya’da riskli bölge sayısının 272’e yükselmesinin durumu anlatmaya yeterli olduğunu söyledi. Merkel salgında yaşanılan artışın yeniden bir kapatılma tehlikesi oluşturduğunu belirtilerek, salgında yavaşlama olmazsa sağlıkçıların enfeksiyon zincirini takip etmekte zorlanacaklarını ifade etti.

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