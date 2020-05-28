Merkel'den dikkat çeken ABD açıklama: ABD ile ilişkilerin zorlaştığının farkındayım

Konrad Adenauer Vakfı'nda video bağlantısıyla konuşan Şansölye Angela Merkel, Almanya'nın temmuzda devralacağı AB dönem başkanlığındaki önceliklerini anlattı.

Sputnik'te yer alan haberde, Pandeminin yarattığı ani ve büyük toplumsal ve ekonomik değişimlerin dünyayı altüst ettiğini söyleyen Merkel, Avrupa Komisyonu'nun sunduğu 750 milyar euroluk kurtarma fonu planını memnuniyetle karşıladığını, ancak diğer ülkelere yardım etmek için daha fazlasının yapılması gerektiğini belirtti.

"Özellikle kriz zamanlarında AB'nin küresel düzeyde de dayanışma sergilemesini ve daha fazla sorumluluk üstlenmesini istiyorum" diye konuşan Almanya Başbakanı, pandeminin pek çok yerde varolan çatışmaları ve sorunları yoğunlaştıracağı, dolayısıyla AB'yi de stres testine sokacağına dikkat çekti.

Birliği demokrasi, özgürlük, insan onurunun korunması gibi değerlere sahip çıkmaya çağıran Merkel, Avrupa'nın dünyanın sorunlarıyla tek başına başa çıkamayacağını, ABD'nin hala Avrupa'nın en önemli ortağı olduğunu dile getirerdi.

"HER ŞEYİN FARKINDAYIM"

ABD Başkanı Donald Trump'la kavgaları basına sızan boyutlara varan şansölye, "Amerika ile halihazırdaki işbirliğinin bizim istediğimizden çok daha zor gittiğinin elbette farkındayım" diye ekledi.

Trump yönetimiyle ticaretten iklim değişikliğine ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kurumlarla işbirliğine dek pek çok konuda ters düştüklerine işaret eden Merkel, herşeye rağmen transatlantik işbirliğinin Avrupa'nın dış politikasının temel direği olduğunu ve güvenlik çıkarlarının her şeyin üzerinde tutulup güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Alman hükümeti, pandeminin dünyayı alt üst edip başka gündeme yer bırakmamasının öncesinde, altı aylık AB dönem başkanlığının merkezine Çin'le ilişkileri koymayı planlıyordu.

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