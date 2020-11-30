30 Kasım 2020 Pazartesi 17:19 | Son Güncelleme:
Merkel'den AB-Türkiye ilişkisi yorumu: "İstenen ilerleme sağlanamadı"
AA
Türkiye-AB ilişkilerini değerlendiren Almanya Başbakanı Merkel, "AB-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerleme sağlanamadı." ifadelerini kullandı. Merkel aynı zamanda aralık ayında yapılacak olan AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağını da vurguladı.
Almanya Başbakanı Angela Merkel, Avrupa Birliği (AB)-Türkiye ilişkilerinde istenen ilerlemenin sağlanamadığını söyledi.
AA'da yer alan habere göre, Merkel AB Dönem Başkanlığı çerçevesinde yaptığı konuşmada, ekim ayındaki AB zirvesinden bu yana Türkiye ile ilişkilerde birçok zorluklar ve engeller olduğunu belirterek, "Türkiye ile ilişkilerde maalesef istediğimiz gibi bir ilerleme olmadı." dedi.
Aralıkta yapılacak AB zirvesinde Türkiye konusunun gündemde olacağının altını çizen Merkel, tartışmanın nasıl sonuçlanacağını beklediklerini vurguladı.
Merkel, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede yeni imkanlar aranması gerektiğine de işaret ederek, "Salgının ekonomik sonuçlarını yıllar boyunca hissedeceğiz." ifadesini kullandı.