Merkel, korona tedbirlerine ilişkin eleştirilere yanıt verdi: Başka çaremiz yok

Almanya Başbakanı Angela Merkel, ülkesinde 2 Kasım'da başlayacak ve 4 hafta sürecek koronavirüs önlemlerini savundu. Tedbirlere ilişkin eleştirilere yanıt veren Merkel, ülkesinin başka çaresinin kalmadığını ve tarihi krizi atlatmanın tek yolunun bu tedbirler olduğunu söyledi.

İHA'da yer alan habere göre, korona salgınına karşı Federal Hükümetin 16 eyalet Başbakanıyla birlikte aldıkları önlem kararlarını savunan Başbakan Merkel, "Alınan önlemler ve getirilen kısıtlamalar gerekli, orantılı ve uygun önlemlerdir. Temasların önlenebileceği bir yerde ekonomik canlılık devam etmelidir. Bunun yerine yoğun bakım üniteleri dolana kadar bekleseydik, çok geç olurdu. Durum endişe verici, hiçbir şey göz ardı edilmemeli. Bu, demokrasimiz için kesinlikle acı veren pratik bir sınavdır" dedi.

Yine tip korona virüs (Covid-19) ile 8 aydır mücadele edildiğini ve bu süre içerisinde başta sağlıkçılar ve yöneticilerin önemli bir tecrübe elde ettiklerini belirten Başbakanı Merkel, salgının temas yoluyla yayıldığını bundan dolayı da temas kısıtlamasını seçtiklerini ifade etti.

"BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Alınan tedbirlerin “tartışılabilir ve eleştirilebilir” olduğunu belirten Başbakanı Merkel, "Alınan önlemlerin tartışılmasını açık toplumumuzun bir işareti olarak görüyorum. Ancak yalanlar, komplolar ve nefret, kamuoyundaki tartışmalara ve virüse karşı mücadeleye zarar veriyor. Yalan ile gerçek, doğru ile yanlış arasındaki farklar bulanıklaştırılmamalıdır. Bilimsel olarak yanlış olduğu kanıtlanan şey açıkça ifade edilmelidir. Alınan hijyen önlemleri salgının durdurulmasına yeterli olmadı. Bunun için her bireyin daha tutarlı temas kısıtlamasına uymalıdır. Başka çaremiz yoktur. Alınan önlemlere karşı popülist çıkışlar yapanlar sorumsuz davranmaktadır. Herkes bu salgına karşı gereksiz temaslardan kaçınarak aktif olarak yardım edebilir. Bu tarihi krizi atlatmanın tek yolu budur" dedi.

Merkel, Avrupa'daki korona salgınına karşı ortak mücadeleyi kıtanın geleceği açısından çok önemli olarak nitelendirdi. Komşu ülkeler de virüsten ciddi şekilde etkilendiğini salgına karşı sert önlemler aldıklarını belirten Başbakan Merkel, "Komşu ülkelerin pandeminin başlangıcından daha iyi hazırlandığını görmekteyiz. Aşıların tedarikinde de Avrupa ülkeleri uyum içinde çalışmalarımız devam ediyor. Ayrıca Almanya, komşularıyla “korona ikaz” uygulamasına giriş ve onlarla koordinasyon konusunda yakın bir şekilde çalışıyor" açıklamasında bulundu.