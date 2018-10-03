Merkel: İki Almanya'nın birleşmesi daha tamamlanmadı

Batı ile Doğu Almanya'nın Birleşme Günü münasebetiyle Berlin'de Dom kilisesinde ayin düzenlendi. Düzenlenen ayininin ardından opera binasında yapılan toplantıda konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Birleşme henüz tamamlanmadı" dedi. Birleşmenin uzun bir yol olduğunu belirten Merkel, "28 yıl sonra bile bizi hala zorluyor. Bu süreç Almanya genelindeki insanların tamamının birbirini dinlemesini, birbirlerine adım atmalarını gerektiriyor" dedi.

Merkel, birleşmenin her iki kesimin birbirleriyle iletişim halinde olmalarına, birbirlerine hayatlarını, yaşadıkları kırılmaları, zorlukları anlatarak bilgi vermeleri halinde gerçekleşeceğini kaydetti.

İki Almanya'nın birleşmesinin 28. yıl dönümü, resmi törenlerine Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, Başbakan Angela Merkel, Federal Meclis Başkanı Wolfgang Schuble, Anayasa Mahkemesi Başkanı Andreas Vokuhle ve Berlin'e Hükümet Eden Belediye Başkanı Michael Müller'in de bulunduğu çok sayıda siyasetçi katıldı. Törenler Berlin Katedrali'ndeki dini törenle başladı, ardından opera binasındaki konuşmalarla devam etti.

(İHA)