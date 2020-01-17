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  3. Merkel açıkladı! Miçotakis'in büyük çaresizliği: Yunanistan Libya'da saf dışı kaldı

Merkel açıkladı! Miçotakis'in büyük çaresizliği: Yunanistan Libya'da saf dışı kaldı

Merkel açıkladı! Miçotakis'in büyük çaresizliği: Yunanistan Libya'da saf dışı kaldı

Hafter’in Yunanistan ziyareti devam ederken, Almanya Başbakanı Merkel’den Yunanistan’a beklemedikleri bir cevap geldi. Merkel telefon görüşmesi yaptığı Yunanistan Başbakanı Miçotakis’e ‘’Türkiye’nin Libya ile yaptığı mutabakat gündeme gelmeyecek, sadece ateşkes konuşulacak” dedi.

Libya ile Türkiye’nin Akdeniz’deki sınır mutabakatına karşı Yunanistan’ın yaptığı bir girişim daha sonuçsuz kaldı. Berlin’de yapılacak Libya zirvesinde bu mutabakatın iptalinin gündeme gelmesi için Merkel’i arayan Miçotakis beklediği cevabı alamadı. Yunan medyasında yer alan haberlere göre Yunan başbakanı Miçotakis ile Almanya Başbakanı Merkel'in bugün öğleden sonra bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Miçotakis Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerinden duyulan huzursuzluğunu dile getirdi. Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşmanın hukuksuz olduğunu söyleyen Miçotakis, Merkel'e Yunanistan'ın Berlin’e çağrılmamasından duyulan üzüntüsünü de iletti.

MERKEL: SADECE ATEŞKES KONUŞULACAK

Merkel ise Türkiye ile Libya arasında yapılan anlaşma konusunda kendilerinin Avrupa Birliği'nin bu konuda izlediği politikayı tamamen benimsediğini söyledi. Yunanistan'ın çağrılmamasına yönelik olarak ise bu toplantıda ateşkesin görüşüleceği, Deniz yetki sınırları gibi bir konunun gündeme gelmesinin beklenmediğini belirtti.


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