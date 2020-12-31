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31 Aralık 2020 Perşembe 01:05 | Son Güncelleme:

Merkel, AB dönem başkanlığını devretti

Merkel, AB dönem başkanlığını devretti
AA

Almanya Başbakanı Merkel, Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığı görevini Portekiz Başbakanı Costa'ya devretti.

Avrupa Birliği dönem başkanlığının resmi olarak 1 Ocak'ta Almanya'dan Portekiz'e geçecek olmasına bir gün kala Almanya Başbakanı Angela Merkel görevini sanal ortamda Portekiz Başbakanı Antonio Costa'ya devretti.

AA'da yer alan habere göre, Portekiz Başbakanı Costa, kendisinin ve Almanya Başbakanı Merkel'in mesajlarını Twitter hesabından paylaştı.

Merkel, altı aylık dönem başkanlığı süresince yaşadıkları "temel zorluğun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını" olduğunu vurguladı.

Costa da Merkel'e hitaben yaptığı açıklamada, "Çalışmalarınızın devamını getirmek ve görevi elinizden almak Portekiz için büyük bir sorumluluk ve gurur." ifadesini kullandı.

Costa, dönem başkanlığı süresince Portekiz'in, "AB'nin sosyal politikalarının gelişimi ve dünyaya açık stratejik özelliği üzerinde yoğunlaşacağını" söyledi.

AB dönem başkanlığını 4'üncü kez üstlenecek olan Portekiz'in ana gündeminde Kovid-19 aşılanma süreci ve salgının sosyoekonomik zararlarını telafi etmek için AB'nin aldığı kararların uygulanması olacak.

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