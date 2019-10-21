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  3. Amerikan ilaç firması, dava açan kişiye 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

Amerikan ilaç firması, dava açan kişiye 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

Amerikan ilaç firması, dava açan kişiye 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi

Amerikan ilaç firması Johnson & Johnson, aldığı anti-psikotik ilaçların memelerini büyüttüğü ve ilacın üzerinde bu konuda bir uyarının yer almadığını söyleyerek dava açan bir kişiye 8 milyar dolar tazminat ödemeye mahkum edildi.

ABD'nin Philadelphia kentinde görülen davada jüri, şirketin iştiraki Janssen tarafından üretilen Risperdal adlı ilacı kullanan 26 yaşındaki Nicholas Murray'i haklı buldu. Kararın aynı gerekçeyle eyalette şirkete dava açan binlerce kişi için emsal oluşturabileceği belirtiliyor. Murray'nin avukatları, Janssen'in Risperdal'ı pazarlarken "kârı, hastaların sağlığından önde tuttuğunu" savundu.

Şirket temyize gidecek

Johnson & Johnson, "muazzam derecede orantısız" dediği kararı temyize götüreceğini açıkladı. Amerikan ilaç devi vajina ameliyatlarında kullanılan ağlar (mesh) ve asbestli olduğu öne sürülen bebek pudraları nedeniyle de davalarla karşı karşıya. Şirket Ağustos'ta da Oklahoma'da bağımlılık yapan ağrı kesicilerle kamu zararına yol açtığı gerekçesiyle 572 milyon dolar ceza almıştı.

Risperdal davasında 2003'te otizm spektrum bozukluğu teşhisi konulan Murray'nin bu ilacı kullanmaya başladıktan sonra memelerinin büyüdüğü belirtildi. Risperdal, şizofreni ve bipolar bozukluk tedavisinde kullanılıyor. Şirket yetkilileri, kararın temyizde bozulacağından emin olduklarını, mahkemenin avukatların ilacın etiketiyle ilgili "ana kanıtlarını" göstermesine izin vermediğini savundu.

2015'te Murray, şirketin ilacın riskleri konusunda kullanıcıları uyarmadığı gerekçesiyle 1,75 milyon dolar tazminata hak kazanmış, temyiz mahkemesi geçen yıl tazminat miktarını 680 bin dolara indirmişti.

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