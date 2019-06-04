Melania yine Donald Trump'ın elini tutmadı

Trump’ın açılış balosundaki bu fotoğraf gibi

Sofiya Aleksandra paylaşımında “Melania’nın Trump’la dans ederkenki yüz ifadesi, bana ilk kez jinekolağa gittiğim zamanı hatırlattı” ifadelerini kullanmıştı.

Bir açılış seramonisinden…

Bu tarz pek çok tuhaf görüntü nedeniyle #FreeMelania (Melania’yı Serbest Bırak) hareketi bile oluştu.

Pek çok kişiye göre çift birbirinden hoşlanmıyor, pek çok etkinlikte Melania’nın Başkan’ın elini bırakmaya çalıştığı anların yaşandığı görülüyor.

People'ın paylaşımında "First Lady Melania Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve eşi Brigitte tarafından karşılandığında, eşi Trump ile bir diğer tuhaf el ele tutuşma anı yaşadı" ifadelerine yer verilmişti.

Bir diğer paylaşımda "Geçtiğimiz yıl Melania yine onun elini tutmak İSTEMEDİ!!!" denilmişti.

Danny Ocean'ın paylaşımında "Trump'ın hamlesini ve elini bir kez daha tutmaya çalıştığı Melania'nın onu reddedişini izleyin" ifadeleri yer almıştı.

Trump Birleşik Krallık’a ulaştığında bu tuhaf görüntülerden bir diğeri ortaya çıktı.

Kevin Palmer'ın paylaşımında ise şu ifadeler yer aldı:

"Trump: Hadi el ele tutuşalım canım

Melania: Uzak dur benden yaşlı adam!"

Çift asfaltta yürürken, Melania’nın Trump elini tuttuktan hemen sonra çektiği görülüyor.

Arabella Weir, ABD Başkanlık uçağından inen Trump’ın Melania’nın elini iki kez tutmaya çalıştığını ancak Melania’nın buna izin vermediğini belirtti.

Patricia Gergely’nin paylaşımında “Onun Melania’nın elini (yeniden) tutmaya çalışmasını ve bunun yaklaşık 3 saniye sürmesini sevdim” denildi.

Not Just A Stupid Boy, “Bana dokunma” repliğinin yer aldığı bir video paylaşarak Melania Trump’ın uçaktan indikten sonraki gidişine göndermede bulundu.

Teresa Howe, “Trump'ın, Melania’nın elini tutmaya çalışıp, Melania'nın kaçışına ilişkin karmaşık duygular içindeyim. Biraz üzüntülü ve Trump adına utanç dolu, ama bir yandan da bayağı bayağı eğlenceli. Ondan direkt kurtul" diye yazdı.

Amancay Tapia da Trump'ın Stansted'e indiğini, beklendiği gibi karşılanmadığını ve kendisini kente götürmek için helikopterin beklediğini belirtti.

Paylaşımda Trump’ın Melania’nın elini tutmaya çalıştığı ancak başaramadığı görüntüler paylaşıldı, "Hoşgeldiniz Beyefendi ve Hanımefendi" denildi.