Melania Trump'ın kıyafeti olay olmuştu... Beyaz Saray'dan 'ceket' açıklaması

ABD'de 11 Eylül 2001'de ikiz kulelere gerçekleştirilen ve yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olan terör saldırılarının yıl dönümünde Beyaz Saray ve Pentagon'da anma etkinliği düzenlendi. Etkinliğe ABD Başkanı Trump ile birlikte eşi Melania Trump da katıldı. Ancak törenin ardından Trump ve Melania'nın sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğrafı kullanıcılar eleştiri yağmuruna tuttu.

İkilinin arkaları dönük şekilde üzerinde 'Asla unutmayacağız' yazan fotoğraflarının eleştirilme sebebi ise Melania Trump'ın ceketinin alt kısmında yer alan bir motif. Kullanıcılar bu motifin 11 Eylül saldırıları sırasında kulelere çarpan uçakları andırdığını söyleyerek Melania'ya tepki gösterdi.

Tepkilerin arından Beyaz Saray Sözcüsü Stephanie Grisham açıklama yaptı.Grisham USA Today'e yaptığı açıklamada "Bu konuda söyleyebileceğim tek şey saçmalık" dedi.

(NTV)