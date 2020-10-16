Meksika'nın eski Savunma Bakanı Cienfuegos, "uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamasıyla ABD'de gözaltında

Meksika'nın eski Savunma Bakanı Salvador Cienfuegos, "para aklama ve uyuşturucu kaçakçılığı" suçlamalarıyla Los Angeles Uluslararası Havaalanı'nda gözaltına alındı.

AA'da yer alan haberde Meksika Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard da Twitter'dan yaptığı paylaşımda, ABD Büyükelçisi Christopher Landau'nun emekli generalin durumuna ilişkin kendisine bilgi verdiği ve Cienfuegos'un konsolosluk yardımı alma hakkının bulunduğunu belirtti.

ABD'DEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPILMADI

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Meksika ordusu, Cienfuegos'un savunma bakanlığı yaptığı dönemde sıklıkla insan hakları ihlalleriyle suçlanıyordu.

Cienfuegos'un döneminin en kötü skandalı, 2014'te askerlerin Tlatlaya'da bir tahıl ambarında 22 zanlıyı öldürmesi olmuştu.

İnsan hakları soruşturması, zanlılardan en az 8'inin teslim olduktan sonra infaz edildiğini ortaya koymuştu.