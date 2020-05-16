Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9034
  • 7,4597
  • 386.965
  • 99768.1
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 290 kişi öldü

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 290 kişi öldü

Meksika'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte 290 kişi öldü

Meksika'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle son 24 saatte 290 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 290 kişinin daha yaşamını yitirmesiyle toplam ölü sayısı 4 bin 767'ye çıktı.

Vaka sayısı ise 2 bin 437 artarak 45 bin 32'ye yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı ise toplamda 30 bin 451 oldu.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.

(AA)


Balon balığı yediler, zehirlendiler...

Balon balığı yediler, zehirlendiler...

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Kesme şekeri yağ ile karıştırırsanız faydası inanılmaz...

Merve Boluğur'dan olay açıklamalar: Geçmişe gidebilseydim...