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  3. Meksika'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da sokak ortasında düzenlenen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti

Meksika’nın Uriangato kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırı sonucu 6 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Meksika’nın Uriangato kentinde gerçekleştirilen silahlı saldırıda 6 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı bildirildi. Yaralılardan birinin durumunun kritik olduğu ifade edildi. Silahlı şahısların yerel saatle 03.00 sıralarında bir minibüsle olay yerine geldiği ve Del Prado ile Aldama sokakları arasında yer alan bir benzin istasyonu yakınında saldırıyı gerçekleştirdikleri belirtildi. Polis, olay yerinde yapılan incelemelerde 100’den fazla mermi kovanı bulunduğunu açıkladı.

Guanajuato Eyaleti Valisi Luis Ernesto Ayala Torres sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, silahlı saldırının ardından güvenliğin arttırılması amacıyla bölgeye 60 polisin gönderildiğini duyurdu.

İHA

 


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