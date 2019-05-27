Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Savcılık'tan yapılan açıklamada, Meksika'da Michoacan eyaletinin Zamora kentinde saldırganların bir polis aracına düzenledikleri silahlı saldırıda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi.



Polis devriye aracına düzenlenen saldırı sırasında yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı belirtildi.



Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA