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27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:59 | Son Güncelleme: 27 Mayıs 2019 Pazartesi 18:59

Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Meksika'da silahlı saldırı: 3 ölü, 10 yaralı

Meksika'nın batısında meydana gelen silahlı saldırıda 3 polis memuru yaşamını yitirdi, 8'i polis 10 kişi yaralandı.

Savcılık'tan yapılan açıklamada, Meksika'da Michoacan eyaletinin Zamora kentinde saldırganların bir polis aracına düzenledikleri silahlı saldırıda 3 polis memurunun hayatını kaybettiği, 8'inin yaralandığı bildirildi.

Polis devriye aracına düzenlenen saldırı sırasında yoldan geçen 2 kişinin yaralandığı belirtildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

AA

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