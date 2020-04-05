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Meksika'da silahlı çatışma: 19 ölü

Meksika'da silahlı çatışma: 19 ölü

Meksika'da uyuşturucu kartelleri arasında çıkan çatışmada en az 19 kişinin öldüğü belirtildi.

Meksika’da Chihuahua Eyalet Savcılığından yapılan açıklamada, Madera bölgesinde Juarez karteli ile Sinaloa kartelleri arasında silahlı çatışma çıktığı belirtildi. Açıklamada, kartel üyeleri arasında çıkan çatışmada en az 19 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Savcılık, rakip karteller arasına yaşanan çatışmaya yönelik operasyon başlatıldığını kaydetti.

Olay yerine sevk edilen polisin 18 uzun namlulu silah, 2 araç ve 2 el bombası ele geçirdiği ifade edildi.


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