Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7688
  • 7,6343
  • 366.799
  • 110022
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Meksika'da sahte içkiden 8 kişi öldü
06 Haziran 2020 Cumartesi 14:24 | Son Güncelleme:

Meksika'da sahte içkiden 8 kişi öldü

Meksika'da sahte içkiden 8 kişi öldü

Meksika'nın güneyindeki Guerrero eyaletinde sahte içki nedeniyle 8 kişi yaşamını yitirdi.

Guerrero Sağlık Departmanından yapılan açıklamada, Tlapa de Comonfort kenti yakınlarında sahte içki tüketen en az 8 kişinin metil alkol zehirlenmesi nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Yetkililer, olay üzerine başlattıkları soruşturmada bölgedeki 4 dükkanda 505 şişe sahte içki ele geçirdi.

Ülkede mayıs ayında 40, nisan ayında ise 25 kişi farklı isimler altında üretilen sahte içkiler nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Etil alkolün zehirli bir versiyonu olan metil alkol beyine ve diğer organlara ciddi zarar veriyor.

Bakan Soylu: Siyasete en büyük darbe terördür
Ersin Tatar'dan Kapalı Maraş açıklaması: Süreç hızlandırılıyor
Libya'da sıcak gelişme! Zafer Yolları harekatı başlatıldı
Beşiktaş'ta bir devir sona eriyor
Ülkemizin gururu... Trabzon limanına demir attı!
AK Parti Grup Başkanvekili Muş'dan CHP'ye sert tepki: Gerekli tepkiyi koyarız!

AK Parti Grup Başkanvekili Muş'dan CHP'ye sert tepki: Gerekli tepkiyi koyarız!

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

Adana'da terör örgütü PKK/KCK operasyonu

İletişim Başkanlığı paylaştı: Harita ve graf

İletişim Başkanlığı paylaştı: Harita ve grafiklerle Suriye'de son durum

Patara'da heyecanlandıran keşif! Roma Senatörü Celer'e annesi Prokla'dan

Patara'da heyecanlandıran keşif! Roma Senatörü Celer'e annesi Prokla'dan yazıt