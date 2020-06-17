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  3. Meksika'da organize suç örgütleri arasında çatışma!
17 Haziran 2020 Çarşamba 21:54 | Son Güncelleme:

Meksika'da organize suç örgütleri arasında çatışma!

Meksika'da organize suç örgütleri arasında çatışma!

Meksika'nın Hidalgo ve Guanajuato eyaletlerinde, organize suç örgütleri arasındaki çatışmalarda 13 kişi hayatını kaybetti.

Meksika basınında yer alan habere göre, Hidalgo eyaletine bağlı La Esperanza ve İnsurgentes Mahallesi ile Guanajuato eyaletine bağlı Aztecas semtinde suç örgütleri arasında çıktığı belirlenen çatışmalarda 13 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

AA'nın aktardığı habere göre, polisin olay yerinde yaptığı incelemede, çok sayıda silah ve uzun namlulu silahlara ait kovan ele geçirildi.

Yaralılar hastaneye kaldırılırken, saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadelede ortaya çıkan şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısı 300 bini aşmış, 340 binden fazla Meksikalı da yerlerinden edilmişti. 120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlenmişti.

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