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  3. Meksika'da mahkumlar birbirine girdi: 7 ölü
23 Mayıs 2020 Cumartesi 13:47 | Son Güncelleme:

Meksika'da mahkumlar birbirine girdi: 7 ölü

Meksika'da mahkumlar birbirine girdi: 7 ölü

Meksika'da bir hapishanede çıkan kavga 7 mahkumun ölümüne yol açtı.

Meksika’da Puente Grande hapishanesinde mahkumlar arasında çıkan kavga sonucu 7 mahkum hayatını kaybetti, 9 mahkum yaralandı. Hapishane yetkilileri, bir isyan olmadığını mahkumlar arasında bir anlaşmazlık sonucu kavganın yaşandığını belirtti. Yumruk ve silahların konuştuğu kavgada 7 mahkumun hayatını kaybettiği belirtildi. Yetkililer mahkumların silahı nasıl elde ettiklerine dair ise bir açıklama yapmadı. Ölenlerden 3’ünün silahla vurularak 4’ünün arbede sonucu öldüğü belirlendi. Yaralıların tedavisi sürüyor.

Puente Grande hapishanesi, ünlü uyuşturucu baronu "El Chapo" kod adlı Joaquin Guzman’ın 2001 yılında ilk kaçışını gerçekleştirdiği hapishane olarak biliniyor.

İHA


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