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  3. Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi
31 Mayıs 2020 Pazar 09:21 | Son Güncelleme:

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi

Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 364 kişi yaşamını yitirdi

Güney Amerika ülkelerinden Meksika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle son 24 saatte 364 kişi hayatını kaybetti.

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı, son 24 saatte 364 artarak 9 bin 779'a yükseldi. Ülkedeki vaka sayısı ise 2 bin 885 artışla 87 bin 512'ye ulaştı.

Meksika'da 27 Mayıs'ta Kovid-19 nedeniyle ölenlerin günlük sayısı ilk kez 500'ü aşmıştı. Ülkede ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta yaşanmıştı.


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