Meksika'da koronavirüs nedeniyle 501 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede Kovid-19 kaynaklı can kaybı son 24 saatte 501 artarak 8 bin 134'e yükseldi.

Ülkedeki vaka sayısı 3 bin 455 artışla 74 bin 560'a ulaştı.

Ülkede bir günde görülen en yüksek vaka ve ölüm artışları gerçekleşirken, 24 saatte Kovid-19 dolayısıyla hayatını kaybedenlerin sayısı ilk kez 500'ü aştı.

Meksika'da ilk Kovid-19 vakası 28 Şubat'ta saptanmış, virüse bağlı ilk ölüm ise 19 Mart'ta gerçekleşmişti.