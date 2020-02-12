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  3. Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da çeteler arasındaki çatışmalarda 10 kişi hayatını kaybetti

Meksika'da çeteler arasındaki şiddet olaylarında son 24 saatte 10 kişi yaşamını yitirdi.

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Michoacan eyaletinde uyuşturucu çeteleri arasındaki silahlı çatışmalarda 10 kişi öldü.

Eyalet savcılığından yapılan açıklamada da olayların, uyuşturucu çetelerinin, kaçakçılık yaptıkları bölgelerde kontrolü ele geçirmek istemelerinden kaynaklandığı belirtildi.

Saldırganların yakalanması için operasyon başlatıldı.

Bölgede, "Yeni Nesil Jalisco Karteli" (CJNG) ve "Los Viagras" isimli uyuşturucu kartellerinin hakimiyet kurmaya çalıştığı biliniyor.

300 BİNDEN FAZLA CAN KAYBI

Meksika'da 2006'da dönemin Devlet Başkanı Felipe Calderon'un kartellere karşı başlattığı ve halefi Enrique Pena Nieto'nun sürdürdüğü mücadeleyle içinden çıkılmaz hale gelen şiddet dalgasında hayatını kaybedenlerin sayısının 300 bini aştığı, 340 binden fazla Meksikalının da yerinden edildiği belirtilmişti.

120 milyon nüfuslu ülkede, 2018'de önemli bir bölümü uyuşturucu kartelleriyle bağlantılı 35 bin 964 cinayet işlendiği kaydedilmişti.

AA


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