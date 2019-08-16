Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,5542
  • 6,1592
  • 268.687
  • 96395.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Meksika'da 'açlıktan ölmek üzere' 65 düzensiz göçmen bulundu

Meksika'da 'açlıktan ölmek üzere' 65 düzensiz göçmen bulundu

Meksika'da 'açlıktan ölmek üzere' 65 düzensiz göçmen bulundu

Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu.

Meksika'da federal polis, otoyolda "açlıktan ölmek üzere" 65 düzensiz göçmen buldu.

Kamu Güvenliği Dairesinden yapılan açıklamada, Veracruz eyaletinde Bangladeş ve Sri Lankalı oldukları tespit edilen düzensiz göçmenlerin otoyolda bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada söz konusu kişilerin, ABD sınırına ulaşmak için 24 Nisan'da Katar'dan başladıkları zorlu ve uzun bir yolculuk sonucu Meksika'nın Veracruz eyaletine geldikleri belirtildi.

Sağlık kontrolünden geçen düzensiz göçmenlere yiyecek ve içecek verildi.

AA

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berk Suyabatmaz, Burcu Esmersoy'u aldattı mı?
Edis ve Aleyna düşüşte mi?
Hazal Kaya kararını verdi! Ünlü oyuncu doğumdan sonra...
Arkadaşlık aşka dönüştü! Nesrin Cavadzade ile Yiğit Kirazcı yeni bir aşka yelken açtı
Tarkan'dan dudak uçuklatan bilet fiyatı! Jennifer Lopez ile yarıştı
<p><strong>TM Dijital Haber Merkezi / Hasan Aytekin</strong></p> <p>İstanbul Büyükşehir Belediyes

İstanbul Trafiğinde Tepki Çeken Görüntü... İşçi Böyle Taşınmaz!

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yeni Zelanda'da insan boyunda penguen fosili bulundu

Rusya kahraman pilotları konuşuyor