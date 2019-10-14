Meksika'da 14 polis memuru pusuya düşürülerek öldürüldü

Yetkililer, Michoacan eyaletinin Aguililla şehrinde silahlı grubun saldırısına uğrayan 14 polisin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Kamu Güvenliği Bakanlığınca, saldırı kınanarak saldırganların bulunması ve adalete teslim edilmesi için eyalet hükümetine tüm teknolojik ve insan kaynağı yardımının sunulduğu açıklandı.

Sosyal medyada da polislerin pusuya düşürüldüğü bölgenin ve yanan polis araçlarının görüntüleri paylaşıldı.

Meksika'da avokado üretiminde önemli bir eyalet olan Michoacan'ın, organize suç örgütlerine ve başta Jalisco olmak üzere uyuşturucu kartellerine ev sahipliği yaptığı ifade ediliyor. (AA)