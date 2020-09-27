Meksika 43 öğrenci için günah çıkarıyor

Uyuşturucu çeteleriyle işbirliği yapan polisler tarafından 2014 yılında kaçırılarak öldürüldükleri iddia edilen 43 Meksikalı öğrencinin davasında önemli bir gelişme yaşandı. Guerrero eyaletinde yaşanan olayla ilgili oldukları tespit edilen onlarca asker ve federal polis için tutuklama emri çıkarıldı. Özel yetkili savcı Omar Gomez, tutuklama emrinin ‘suçun azmettiricileri ve suçu işleyen kişilere yönelik’ olduğunu belirtti. Açılan soruşturmalar daha önce sonuçsuz kalmıştı. Bir önceki hükümet döneminde krize neden olan dava uluslararası kamuoyunun da sert tepkisini çekti.

Olayın 6. yıldönümünde yine protestolar düzenlendi. Başkentteki anma törenine Devlet Başkanı Obrador da katıldı.