Mehmet Öz'den kız kardeşine tehdit davası

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifade veren Mehmet Öz, Nazlım Öz’ün kendilerini tehdit ettiğini öne sürerek, “Bizi Sarıyer’deki baba evine almıyor. Tehdit ve hakaret ediyor. Annem de Nazlım Öz ile birlikte yaşadığı için hayatı tehlike altında” dedi. Mahkeme Nazlım Öz’ün bir sağlık kuruluşuna muayene veya tedavi için başvurmasına hükmetti.