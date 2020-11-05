Meghan Markle'dan tarihte bir ilk... Herkesi şaşırttı

İngiliz Kraliyet Ailesi'ne katıldığından bu yana sık sık gündem olan Meghan Markle yine bir ilke imza attı. ABD'de gerçekleştirilen başkanlık seçimleri tüm dünyanın odak noktası oldu. Başkanlık seçimlerindeki Meghan Markle detayı da epey şaşırttı.

Meghan Markle tarihte bir ilki gerçekleştirerek Amerikan seçimlerinde oy kullanan ilk Kraliyet Ailesi üyesi olmuş oldu.

İngiliz Kraliyet Ailesi tarihinde daha önce Amerikalı Kral Edward VII’nin eşi Windsor Düşesi Wallis Simpson’ın ABD seçimlerinde oy kullandığına dair spekülasyonlar dolaşmıştı fakat söz konusu iddialar henüz ispatlanmadı.

Meghan Markle Amerikan seçimlerinde oy kullanan ilk Kraliyet Ailesi üyesi olma unvanını elinde bulundursa da eşi Prens Harry seçimlerde oy kullanmadı. Harry, doğduğundan beri Kraliyet Ailesi üyesi olduğu için tarafsızlık politikası gereği İngiltere’de de asla oy kullanmamıştı.

EYLÜL AYINDA OY ÇAĞRISI YAPMIŞTI

Meghan Markle geçtiğimiz eylül ayında Amerikalıları oy kullanmaları için teşvik ederken şu sözleri söylemişti: “Oy kullandığımızda değerlerimiz eyleme geçiyor ve sesimiz duyuluyor. Sesiniz önemli ve duyulmayı hak ediyorsunuz.” Eşine destek veren Prens Harry ise, “Yalnızca düşünme zamanı değil aynı zamanda harekete geçme zamanı.” ifadelerini kullanmıştı.