Meghan Markle, Hollywood'a dönmüyor

Bir süredir eski bir oyuncu olan Markle ile ilgili beyazperdeye dönme planı yaptığı hatta bir Marvel karakterini canlandırmak istediği yönünde söylentiler ortaya çıkmıştı. Eski Suits dizisi oyuncusu Markle’a yakın kaynaklar iddiaları yalanladı.

DISNEY PRENSESİ OLMAYACAK



New York Post’a konuşan eski bir arkadaşı “Meghan kesinlikle tekrar oyunculuk yapmakla ilgilenmiyor. Ne bir Marvel karakteri ne de Disney prensesi olacak” dedi. Kraliyet aileleri konusunda haberler yapan Royal Central adlı sitenin yöneticisi Brittani Barger de şu ifadeleri kullandı: “Meghan’ın bir Marvel rolü alacağı sadece bir dedikodu. Filmlere geri döneceğini sanmıyorum.”