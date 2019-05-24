May'in ayrılık gözyaşları

2016 yılındaki referandumla AB’den ayrılma kararı (Brexit) alan İngiltere’nin birlikle yaptığı ayrılma anlaşmasını bir türlü parlamentodan geçiremeyen Başbakan Theresa May’in istifa kararı aldığı öne sürüldü. Dün İngiliz basınının büyük çoğunluğu May’in ayrılma anlaşmasını 4. kez meclise sunmaya hazırlanırken kendi kabinesinden aldığı yoğun tepkiler sonucu gözyaşlarına boğulduğunu ve bugün istifa kararını açıklayacağını yazdı. Dün İngiliz gazetelerinde May’in son kabine toplantısı sonrası makam aracının arka koltuğunda gözyaşları içinde otururken çekilmiş fotoğrafları yer aldı. İstifa restine karşılık hiçbir şey alamadığı yazılan May’in Brexit kumarını başarısız yöneten başbakan olarak tarihe geçtiği ve ‘Demir Lady’ umuduyla geldiği meclisi gözyaşlarıyla terk ettiği yazıldı.

BAKANLARI İSTİFA ETTİ

May’in kendi kabinesi bile AB ile yapılan anlaşmayı ağır dille eleştirmiş ve son olarak hükümetin Avam Kamarası’nın gündemini belirlemeden sorumlu bakanı Andrea Leadsom, istifasını açıklayan 36. bakan olmuştu. May, daha önce 3 kez reddedilen anlaşmayı haziranda yeniden oylamaya sunacaktı.

İSTİFA BASKILARINA DAYANAMADI

Daily Star, 40 yıl önceki başbakan 'Demir Lady' lakaplı Margareth Thatcher'ın da benzer bir resmini yayımladı.