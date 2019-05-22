May yeni Brexit önerilerini gün içinde açıklayacak

BBC Radyo 4´e konuşan Gove, ikinci bir Brexit referandumunun, İskoçya için bağımsızlık referandumu dahil olmak üzere pek çok referanduma kapı açabileceğini söyledi.

Gove, May´in yeni önerisinin Avam Kamarası'na taşınıp taşınmayacağı sorusuna da, hükümetin "bu konudaki kararını birkaç gün içinde açıklayacağı" yanıtını verdi.

May, Salı günü yaptığı açıklamada, yeni Brexit önerisini sunarak, ikinci bir Brexit referandumu için hükümetin Parlamento'ya bir şans vermesi gereğine işaret etmişti. May ayrıca, yeni öneriyi reddetme kararı alan milletvekillerinin ülkenin Avrupa Birliği´nden ayrılmasına karşı oy kullanmış olacaklarını söyledi.

Diğer yandan, muhafazakar parti üyelerinin May´in görevden ayrılışını hızlandırarak, ülkenin Avrupa Briliği´nden ayrılışını bir kez daha ertelemesini sağlamak istedikleri belirtildi.

(DHA)