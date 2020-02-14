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Matteo Salvini: Libya konusunda Türkiye gibi yapmalıyız

Matteo Salvini: Libya konusunda Türkiye gibi yapmalıyız

İtalya’da ana aşırı sağcı Lig Partisinin lideri ve eski içişleri bakanı Matteo Salvini, hükümetin Libya’da tarafsız kalma politikasını eleştirerek, Türkiye gibi yalnızca meşru hükümetle görüşülmesi gerektiğini söyledi.

Libya’da güvenilir bir muhatap olmadıklarını kaydeden Salvini, “Libya’ya bizden daha uzak olan Türkiye asker yolluyorsa, İtalya işini yapmadığı içindir” dedi. Hükümetin Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Serrac ve Hafter’le görüşmesini eleştiren Salvini, “İtalya bir seçim yapmayarak inandırıcılığını yitirdi” diye konuştu. 

15 YIL HAPİS YATABİLİR 

Öte yandan İtalya’da senato, Salvini’nin dokunulmazlığının kaldırılmasını oyçokluğuyla kabul etti. Karar sonrası Salvini’nin mültecilere yönelik izlediği sert siyaset nedeniyle yargılanmasının önünü açtı. Salvini, Catania’daki bir mahkeme  “görevi kötüye kullanmak” ve bir gemide mahsur kalan sığınmacıları “özgürlüğünden yoksun bırakmakla” suçlamıştı. Salvini’nin suçlu bulunursa 15 yıl hapis cezası alabileceği belirtildi. 


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