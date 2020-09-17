Masada kaybedeceklerini anladılar! Miçotakis'ten uzlaşma adımı

Akdeniz’deki kıta sahanlığı gerilimi sürerken Yunan meclisindeki bazı milletvekillerinin de dile getirdiği gibi uluslararası hakemliğe gidildiği takdirde sahada kaybedeceğini anlayan Atina’dan ılımlı mesajlar gelmeye başladı. Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Türkiye ile üst düzey diplomatlar vasıtasıyla görüşmeler yürütüldüğünü belirterek “Sayın Erdoğan ile görüşmedik ancak danışmanlarımız temas halindeler. Bu önemli. Eğer süreç böyle devam ederse, istikşafi görüşmelerin çok ama çok yakında başlatılmasına açığım. Hepimiz, bu yolun yapıcı bir diyaloğa çıkacağını umuyoruz” diye konuştu.

4. TEKNİK TOPLANTI



Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı 4. teknik toplantı dün yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in görüşmesi sonrası gerçekleştirilmesine karar verilen ‘Ayrıştırma Usullerinin’ ele alındığı toplantıyla ilgili Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Müteakip toplantının önümüzdeki hafta yapılması planlanmaktadır” ifadelerine yer verildi.

BALKANLARDA BÜYÜK TATBİKAT



MSB, ‘’Türkiye, Romanya, Yunanistan, Bulgaristan, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya’dan Özel Kuvvet unsurlarının katılımıyla 25 Eylül 2020 tarihine kadar sürecek olan Balkan Ülkeleri Özel Kuvvetler Tatbikatı, Romanya’da gerçekleştiriliyor’’ açıklamasında bulundu.

ABD B-52’LERİ EGE’DE UÇTU



Yunan Genelkurmay Başkanlığı, önceki gün Amerikan bombardıman uçağı B-52’lerin son bir ay içinde ikinci kez Ege semalarında uçtuğunu duyurdu. NATO operasyonu çerçevesinde İngiltere’den havalanan iki B-52, Fransa, İsviçre ve İtalya’yı geçip Yunan hava sahasına girdi ve Yunanistan’a ait dört F-16 ünlü bombardıman uçağına eşlik etti. Uçaklar Rodos’un da olduğu Ege adaları üzerinden geçti.

ANASTASİADİS: HELENİZMİN SONU GELİR



Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiadis, bir Rum televizyonuna verdiği röportajda “Türk Ordusu ile askeri rekabete giremeyiz” mesajını verdi. Anastasiadis, “Ada’ya Türk müdahalesi olursa bu Helenizmin sonu olur” dedi.