Maryland Valisi, başkenti işaret etti: Virüsün yeni merkezi Washington DC olabilir!

Maryland Valisi Larry Hogan, düzenlediği basın toplantısında, bölgedeki Kovid-19 salgınına ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.

AA'nın aktardığı habere göre, son 1 haftada "DMV bölgesi" olarak adlandırılan Washington DC, Maryland ve Virginia'daki vakaların 4 kat artış gösterdiğine dikkati çeken Hogan, bölgedeki toplam vaka sayısının 2 bin 800'e ulaştığını vurguladı.

Bazı sağlık yetkilileri ile virüsün yayılımı konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını kaydeden Hogan, "Washington DC ve çevresi, yakında virüsün yeni merkezi olabilir." uyarısında bulundu.

MARYLAND SAKİNLERİNE "EVDE KALIN" TALİMATI



Söz konusu bölgedeki vakaların 1400'den fazlasının Maryland'de olduğunun altını çizen Hogan, şu şekilde konuştu:

"Bu akşam 20.00'dan itibaren 'evinizde kalın' talimatını devreye sokuyoruz. Bu talimat kapsamında, eyalet sakinlerimiz, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamalı.Bu emri bilerek ihlal edilen kişiler, 1 yıla kadar hapis ya da 5 bin dolara kadar para cezası ile karşı karşıya kalabilir."

Hogan, durumun giderek kötüleştiğini ve belli bir noktadan sonra kendilerinin yetersiz kalabileceğine işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu krizin henüz başındayız. Her şey daha iyiye gitmeden önce inanılmaz derecede kötüleşecek."

Johns Hopkins Üniversitesinin paylaştığı son verilere göre, ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 143 bin 55'e, ölü sayısı ise 2 bin 513'e ulaştı.