25 Kasım 2020 Çarşamba 23:42 | Son Güncelleme:
Mars'a gidecek astronotta aranan ilk özellik ‘vicdan'
Psikologlar Mars'taki ilk insanlı görev için seçilen astronotlarda bulunması gereken temel özelliğin ‘vicdan' olduğunu belirtti.
Psikologlar Mars’taki ilk insanlı görev için seçilen astronotlarda söz konusu olan vicdan özelliğinin dürüstlük, tevazu, duygusallık, dışadönüklük, açık sözlülük ve uyumluluktan daha önemli olduğu ifade edildi. Araştırmanın yazarı Julia McMenamin, “Bir ekip ne kadar vicdanlı davranırsa görevleri yerine getirmede o kadar iyi olacaktır” dedi.