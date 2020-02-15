Maria Zaharova'dan küstah tweet
Esad rejiminin masum on binleri hava saldırılarıyla öldürmesine destek veren Rusya’nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova Twitter hesabından küstah bir tweet paylaştı.
Zaharova İdlib’i kastederek “Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır” dedi. Rejimin, destekçileriyle ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib’de dün de 7 sivil öldü.