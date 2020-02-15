Maria Zaharova'dan küstah tweet

Zaharova İdlib’i kastederek “Davet edilmediğiniz bir ülkenin topraklarında size saldırı olması doğaldır” dedi. Rejimin, destekçileriyle ele geçirmek için karadan ve havadan ateş altına aldığı ve 2 milyona yakın kişinin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldığı İdlib’de dün de 7 sivil öldü.