Maraş'ta ‘hüzün turizmi' başlıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Kutlu Evren, Kapalı Maraş’ta halka açılan bölgeleri ziyaret etti. Evren, “Kapalı Maraş’ta ‘hüzün turizmi’ yapmayı düşünüyoruz. 46 yıl kapalı olan bir bölgeyi görmek isteyen ciddi bir turist sayısı olacaktır” dedi. Bölgenin halka açılmasından sonra Türkiye ve dünyadan birçok turizmcinin kendilerini aradığını ifade eden Evren, bölgenin gelecekte bir turizm cenneti haline gelebileceğini belirtti.

