17 Ekim 2020 Cumartesi 00:30 | Son Güncelleme:
Maraş'ta ‘hüzün turizmi' başlıyor
KKTC Turizm Bakanı Kutlu Evren, “‘Hayalet Şehir' kapalı Maraş'ta ‘dark turizm' (hüzün turizmi) yapmayı düşünüyoruz” dedi.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Turizm Bakanı Kutlu Evren, Kapalı Maraş’ta halka açılan bölgeleri ziyaret etti. Evren, “Kapalı Maraş’ta ‘hüzün turizmi’ yapmayı düşünüyoruz. 46 yıl kapalı olan bir bölgeyi görmek isteyen ciddi bir turist sayısı olacaktır” dedi. Bölgenin halka açılmasından sonra Türkiye ve dünyadan birçok turizmcinin kendilerini aradığını ifade eden Evren, bölgenin gelecekte bir turizm cenneti haline gelebileceğini belirtti.