'Maraş'ın 'Kapalı'sını kaldırma zamanı'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), dün “Hukuki, Siyasi ve Ekonomik Yönleri ile Kapalı Maraş Açılımı” başlıklı toplantıya ev sahipliği yaptı. Toplantıya Türkiye’den Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bir heyet de katıldı. Oktay, 46 yıl sonra kapalı Maraş bölgesi açılımı hakkında “74 sonrası Türkiye’nin barış görüşmeleri çerçevesinde kapattığımız bir bölge. Bu kayıp bitsin artık. Şu muhteşem Akdeniz manzaralı cazibe merkezi, harika bir ortam oluşsun. Tarihi bir gündeyiz. Maraş, KKTC’nin toprağı. Buraya herhangi bir yerden izin alarak gelmiş değiliz. Artık ekonomik sosyal anlamda barış ikliminin artmasına vesile olacak şekilde kapalı Maraş’ın kapalısını kaldırmak lazım. Kıbrıs Türkü’nün kendi toprağında refahı ve ekonomisi için adım atması meşrudur. Bu çalışmalar, Kıbrıs Türkü’nün statükoyu kabul etmeyeceğinin ispatıdır” dedi.

1974’ten bu yana kapalı olan Maraş bölgesini gezen heyet, bölgeyle alakalı yetkililerden de bilgi aldı.

VAKIF MALI TAPUSU

Maraş’ta detaylı envanter çalışmasının yapıldığını belirten Oktay, bölgenin Osmanlı’dan kalma bir vakıf malı olduğunu vurgulayarak “Burasının bir başka özelliği Maraş bölgesi 1878’de İngilizlerin yönetimine geçtiğinde mülk olarak Osmanlı’ya ait olduğu dönemde hemen hemen tamamına yakını vakıf malı. Vakıf mallarının satılamayacağını, devredilemeyeceği evrensel bir hukuk kuralıdır. 8 bin 600’e yakın bina var. Bu bölgede önceden kim yaşıyorsa herkesin kazanacağı bir durum olacak” dedi. Oktay ayrıca bölgedeki mülklerle ilgili hak iddialarında bulunanların Maraş’ta yer alan Taşınmaz Mal Komisyonu’na başvurması gerektiğini vurguladı. Oktay, “Rum basınında ülkemizin Kıbrıs’taki garanti sisteminin kaldırılmasını kabul ettiği yönünde gerçek dışı haberler çıkmıştır. Türkiye’nin 1960 tarihli Londra ve Zürih Antlaşmaları’yla tesis edilen garanti sistemi tutumu bellidir” dedi. Ada’daki doğalgaz konusunda ise “Türkiye Kıbrıs Türklerinin hak ve çıkarları garanti altına alınıncaya kadar KKTC ruhsat sahalarındaki hidrokarbon çalışmalarına devam edecektir” dedi.

‘BURADA EN ADALETLİ ADIMLAR ATILACAKTIR’

Toplantıda konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, “ Türk tarafı olarak bugüne kadar Kıbrıs’ta hukuksuz, adaletsiz, hakkaniyetsiz hiçbir adım atılmamış ve atılmayacaktır. Kimsenin mülkiyet hakkı ihlal edilmeyecek” dedi. Gül, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarının dahi, Maraş’ın kapalı bölge olarak kalmasını talep etmediğini belirtti.

‘BU KELİME BİZİ İRİTE ETMEKTEDİR’

KKTC Başbakanı Ersin Tatar ise, böyle önemli bir toplantının düzenlenmesinin kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyleyerek, “Kapsamlı bir çözümden önce, kapalı Maraş’ı insanlarımızın yerleşimine açma girişimi başlattık” dedi. Tatar, burasının açık bir bölge olduğunu ve “Kapalı Maraş” kelimesinin kendilerini artık “irite ettiğini” vurguladı.

‘MARAŞ SORUNUNUN ÇÖZÜMÜ KOÇBAŞIDIR’

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, “Kapalı Maraş sorununun çözümü, Kıbrıs sorununun çözümünde koçbaşı yapılmalıdır” diyerek, “Kuzey Kıbrıs’ın geleceğine sadece ve sadece Kıbrıs Türkü karar verebilir” dedi. Kıbrıs’ın milli bir dava olduğuna dikkati çeken Feyzioğlu, “Bu sorunu sadece Rum’un sorunu haline getirebiliriz” dedi.