Manş Denizi'nde büyük rezalet: Fransa göçmenleri ölüme gönderdi

Fransız donanmasının, şişme bir botla Manş Denizi'ni geçmeye çalışan hayati tehlikedeki 16 göçmeni kurtarmak yerine İngiliz sularına yönlendirdiği iddia edildi.

AA'nın The Telegraph gazetesine dayandırdığı haberinde , Fransızların kurallara karşı gelmesinin ilk kez bağımsız bir gözlemci tarafından doğrulandığı belirtildi.

BOTU İNGİLİZ SULARINA YÖNLENDİREREK AYRILDILAR

Son günlerde artan göçmen geçişini takip etmek için Manş Denizi'nde bulunan muhabir Jamie Johnson'ın izlenimlerine göre, Fransız sularının bir mil içinde görülen bir botta aralarında kadın ve 2 çocuğun da bulunduğu 16 Afgan göçmenin, rüzgar karşısında yardıma ihtiyacı vardı.

GÖÇMENLERE İNGİLTERE'Yİ İŞARET EDİP AYRILDILAR

90 dakika boyunca denizde mücadele veren gruba daha sonra Fransız Deniz Kuvvetlerine ait küçük bir botla su ve can yeleği ulaştırıldı. Bottaki maskeli Fransız askerler, göçmenlere İngiltere'yi işaret edip yanlarından ayrıldı.

"ORADA OLMASAYDIK BATARLARDI"

Göçmenler daha sonra balıkçı teknesinin kaptanının İngiliz donanmasına haber vermesiyle gönderilen askeri bota alınarak kurtarıldı. Haberde ismi verilmeyen balıkçı şunları söyledi:

Orada olmasaydık batarlardı. Fransızların yaptığı, bir rezaletti."

Konuyu Fransız yetkilere soran Telegraph gazetesine ise şu açıklama yapıldı:

"Manş Denizi'ni geçmeye çalışan teknelerin sayısı göz önüne alındığında her bir teknenin tehlike seviyesi değerlendirilmeli ve her bir tekne içinde bulunduğu ihtiyaç ve riske göre öncelendirilmeli."

FRANSA İŞ BİRLİĞİ YAPMAMAKLA SUÇLANIYOR

2020'de şimdiye kadar 6 bin 300'den fazla göçmenin Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye ulaştığı biliniyor. İngiltere, Fransa'yı göçle mücadelede iş birliği yapmamakla suçluyor.