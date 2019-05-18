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  3. Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi

Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi

Mali'deki sellerde ölü sayısı 28'e yükseldi

Mali'nin başkenti Bamako'da etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı sellerde yaşamını yitirenlerin sayısının 28'e çıktığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre, Bamako'da geçen perşembe gününden bu yana etkili olan şiddetli yağışlar kentin birçok bölgesinde sel ve taşkınlara yol açtı.

Yetkililer, sel sularına kapılan ya da taşkınların neden olduğu toprak kaymalarında hayatını kaybedenlerin sayısının 15'ten 28'e yükseldiğini açıkladı.

Yağışlar çok sayıda ev ve iş yerine zarar verdi.

Evlerin çoğunun kerpiçten yapıldığı Mali'de, aşırı yağışlar ölümlere neden olabiliyor.

(AA)

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