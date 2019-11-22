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  3. Mali'deki askeri birliğe saldırıda 13 askerin daha cesedi bulundu

Mali'deki askeri birliğe saldırıda 13 askerin daha cesedi bulundu

Mali'deki askeri birliğe saldırıda 13 askerin daha cesedi bulundu

Mali ordusu, 18 Kasım'da Gao kentindeki askeri birliği hedef alan saldırıda 43 kişinin öldüğünü duyurdu.

 Mali Silahlı Kuvvetlerince (FAMA) yapılan açıklamada, Tabankort beldesi yakınlarında devriye gezen birliğe yönelik saldırıda kaybolan 13 askerin cesedinin yerel halk tarafından iki bölgede bulunduğu belirtildi.

Cesetlerin Gao'ya nakledildiği ifade edilen açıklamada, bulunan cesetlerle saldırıda öldüğü belirlenen asker sayısının 43'e yükseldiği bildirildi.

30 ASKERİN ÖLDÜĞÜ BELİRTİLMİŞTİ

DEAŞ'ın üstlendiği saldırıda 30 askerin öldüğü, 29'unun yaralandığı açıklanmıştı. Mali ordusu, Nijer askerleriyle koordineli sınır devriyesi gezen askeri birliğe yönelik pusu sonrasında 17 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirmişti. Ülkenin kuzeydoğusunda, Nijer sınırındaki askeri noktaya 1 Kasım'da teröristlerce düzenlenen saldırıda 53 asker ve 1 sivil yaşamını yitirmişti.

MALİ'DE ŞİDDET OLAYLARI

Ülkenin kuzey ve orta kesimleri, 2012'den bu yana ayrılıkçı çatışmalar ve terör saldırılarına sahne oluyor. Fransa'nın "Barkhane Operasyonu" adı altında Mali'de görevlendirdiği 4 bin asker ve Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde kurulan 15 bin kişilik Mali Çok Boyutlu Entegre İstikrar Misyonu (MINUSMA), henüz güvenlik tehdidini ortadan kaldırmayı başaramadı.

AA

 


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