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  • Mali'de 3 Fransız askerinin öldüğü saldırıyı El Kaide üstlendi
02 Ocak 2021 Cumartesi 22:20 | Son Güncelleme:

Mali'de 3 Fransız askerinin öldüğü saldırıyı El Kaide üstlendi

Mali'de 3 Fransız askerinin öldüğü saldırıyı El Kaide üstlendi
AA

Mali'de 3 Fransız askerinin ölümüyle sonuçlanan saldırıyı terör örgütü El Kaide'ye bağlı bir grup üstlendi.

Mali'de Fransız askerlerin aracına yönelik düzenlenen saldırıyı El Kaide'ye bağlı bir grup üstlendi.

AA'da yer alan habere göre, ülke basınında çıkan haberlere göre, El Kaide'nin propaganda platformu Al-Zallaqa'da, Fransız askerlerini hedef alan saldırının El Kaide'nin Sahel'de faaliyet gösteren GSIM isimli bir kolu tarafından düzenlendiği belirtildi.

Mali'nin Burkina Faso ve Nijer sınırında yer alan Hombori bölgesinde 28 Aralık'ta, Fransa'nın Barkhane operasyonunda görev yapan askerlerin aracına saldırı düzenlenmişti.

Saldırıda, 3 asker yaşamını yitirmiş, olay Fransa'da şok etkisi yaratmıştı.

Fransa, 2014'te başlayan Barkhane operasyonu kapsamında Sahel bölgesindeki Moritanya, Mali, Burkina Faso, Nijer ve Çad'da 5 bin 100 asker görevlendirmişti.

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