Malezya'nın yeni başbakanı Muhyiddin Yasin oldu

Malezya Kralı Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Şah, Yasin'in parlamentodaki vekillerin çoğunun desteğini alabileceğini ifade etti.

Yeni başbakanın yarın yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

MUHYİDDİN YASİN KİMDİR?

Mahathir Muhammed'in başbakanlığında İçişleri Bakanı olarak görev yapan Muhyiddin Yasin, siyasete 1971'de UMNO'ya üye olarak girdi.

1986'da Johor eyaletinin siyasi lideri seçilen Muhyiddin, 1995'te Mahathir'in ilk başbakanlığı zamanında kabineye girerek Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İç Ticaret Bakanlığı görevini üstlendi.

Eski Başbakan Necip Rezak'ın hükümetinde Başbakan Yardımcısı olan Muhyiddin, Necip'in Malezya Kamu Kalkınma Fonu (1MDB) yolsuzluğuna karıştığı iddialarına tepki gösterdiği için 2015'te kabinedeki görevinden alınmıştı.

Bir yıl sonra Muhyiddin, yolsuzluk iddialarına tepki göstererek Mahathir ile UMNO'dan istifa ederek, Malezyalı Birleşik Yerli Partisi'ni (PPBM) kurdu.

2018 genel seçimlerinde Mahathir'in liderliğindeki koalisyonun galip gelmesi üzerine Muhyiddin, İçişleri Bakanı olarak yeniden kabineye girmişti.