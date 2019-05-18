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  3. Malezya'da yakalandılar: 84 Arakanlı mülteci tutuklandı

Malezya'da yakalandılar: 84 Arakanlı mülteci tutuklandı

Malezya'da yakalandılar: 84 Arakanlı mülteci tutuklandı

Myanmar'dan yola çıkan ve Bangladeş üzerinden Malezya'ya geçmeye çalışan 84 Arakanlı mülteci tutuklandı.

Bangladeş polisi, Myanmar'dan Bangladeş'in sahil kentlerinden Pekua'ya gelen ve buradan Malezya'ya geçmeye çalışan 67 Arakanlı mültecinin geçişine bu sabah engel olduklarını açıkladı. Aynı gün Bengal Adası'ndan Malezya'ya tekne yoluyla ulaşma girişiminde bulunan 17 Arakanlı mülteci polis ekiplerince durduruldu.  Mültecilerden 30'unun kadın, 15'inin ise çocuk olduğu kaydedildi.

(AA)

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