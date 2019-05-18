Malezya'da yakalandılar: 84 Arakanlı mülteci tutuklandı

Bangladeş polisi, Myanmar'dan Bangladeş'in sahil kentlerinden Pekua'ya gelen ve buradan Malezya'ya geçmeye çalışan 67 Arakanlı mültecinin geçişine bu sabah engel olduklarını açıkladı. Aynı gün Bengal Adası'ndan Malezya'ya tekne yoluyla ulaşma girişiminde bulunan 17 Arakanlı mülteci polis ekiplerince durduruldu. Mültecilerden 30'unun kadın, 15'inin ise çocuk olduğu kaydedildi.

(AA)