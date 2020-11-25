Malezya'da birçok ülkeye koruyucu ekipman temin eden fabrikada 2 bin 500 işçi Kovid-19'a yakalandı

Merkezi Malezya'da bulunan dünyanın en büyük lateks eldiven üreticisi Top Glove, yaklaşık 2 bin 500 fabrika çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından fabrikanın yarısından fazlasını kapatma kararı aldığını duyurdu.

DHA'da yer alan habere göre, Top Glove'un, salgının başlangıcından bu yana bir çok ülkeye koruyucu ekipman temin ettiği ifade edildi.

Top Glove'un, başkent Kuala Lumpur dışındaki 28 fabrikada üretimi geçici olarak durdurduğu, ancak üreticilerin eldiven üretiminde bir sıkıntının yaşanmaycağını ifade etti.

Top Glove şirketin 41'i Malezya'da olmak üzere 47 fabrika işlettiği ifade edildi. Toplu vakalar ülke çapında günlük 2 bin 188 vakayla rekor seviyeye ulaşırken, ülkedeki toplam vaka sayısı 58 bin 847'ye çıktı.