Malezya'da bine yakın Çinli internet dolandırıcılığından gözaltına alındı

Polis Teşkilatına bağlı Göç İdaresinin sosyal medya hesabında yayımlanan açıklamada, Selangor eyaletine bağlı Cyberjaya kentinde 1000'e yakın Çin vatandaşının internet üzerinden dolandırıcılık yapan bir çete kurdukları gerekçesiyle gözaltına alındığı bildirildi. Açıklamada, operasyona ilişkin fotoğraf ve video da paylaşıldı.

AA