Malezya Kraliçesi'nden Türk dizilerine övgü: "Kendi atalarımı hatırlıyorum"

Malezya Kraliçesi Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, Türk kültür ve sanatlarına hayran olduğunu söyledi. Türk dizilerine olan düşkünlüğünden bahseden Iskandariah, izledikçe kendi atalarını hatırladığını kaydetti.

AA'da yer alan habere göre; Kraliçe Tunku Azizah, şimdiye kadar Türkiye'den sipariş ettiği el yapımı ürünler ve Türk kültürü ve tarihine duyduğu hayranlığı anlattı.

Yakın zamanda Instagram'da örgü çanta tasarımcısı Gülegül Kaya'dan bir çanta sipariş ettiğini belirten Kraliçe, "Sosyal medyada bu çantayı ve harika tasarımını görünce hemen sipariş ettim. Çantayı sipariş ederken Gülegül, kim olduğumu bilmiyordu." şeklinde konuştu.

"İSLAMİ MOTİFLERE HAYRANLIK DUYUYORUM"

Kraliçe Tunku Azizah, "Türk sanatlarını ve el işlemelerini çok beğeniyorum. Bunun yanı sıra Türk tarihi ve kültürüne de hayranım. Her Ramazan ayında aileme hediye etmek için Türk ürünleri sipariş ediyorum." ifadelerini kullandı.

Türk saraylarında ve tarihi binalarda kullanılan tasarımları çok beğendiğini kaydeden Tunku Azizah, "Türk tasarımlarında öne çıkan İslami motiflere de ayrı bir hayranlık duyuyorum." dedi.

"BÜYÜK DEDEM, SULTAN II. ABDÜLHAMİD'E ÇOK YAKIN BİRİYDİ"

Osmanlı döneminde Türk hanedanı ile Malezya'daki Johor Sultanlığı arasında kurulan akrabalık bağına dikkati çeken Kraliçe, "Büyük dedem Sultan Ebu Bekir, saraya gönderilen Türk hanedan üyelerinden Sultan Hatice ile evlendi. Sultan Ebu Bekir ayrıca Osmanlı'nın Büyük Sultanı II. Abdülhamid'e çok yakın birisiydi. Londra'da vefat ettikten sonra Sultan Abdülhamid, büyük dedemin naaşı Johor'a gönderilmeden önce cenaze işlemleri için bir müftü ve Türk heyeti göndermişti." açıklamasında bulundu.

"İZLEYİNCE KENDİ ATALARIMI HATIRLIYORUM"

Tunku Azizah, II. Abdülhamid'i konu eden Payitaht Abdülhamid dizisini heyecanla izlediğinin altını çizerek, şunları söyledi:

"Diziyi izleyince kendi atalarımı hatırlıyor ve ne kadar güzel geleneklerimizin olduğunu fark ediyorum. Keşke Türkçe konuşup anlayabilseydim çünkü internette Türk yemekleri tariflerini anlatan videolar da izliyorum. Bunun yanı sıra en çok Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizilerini izlemekten keyif alıyorum."

"TÜRKİYE KEŞFİ HAYALLERİM ARASINDA"

Bu yıl Malezya Kralı ile birlikte Türkiye'ye ziyaret planladığını fakat Kovid-19 nedeniyle ertelemek zorunda kaldığını söyleyen Kraliçe, "Türkiye'de bir ay boyunca bütün tarihi ve kültürel alanları keşfetmek hayallerim arasında." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Kuala Lumpur Büyükelçisi Merve Safa Kavakcı da Kraliçe Tunku Azizah'ın Türkiye ve Türk el sanatlarına yakın ilgisinden çok memnun kaldığını açıklayarak, "Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah ve Kraliçe Tunku Azizah hanımefendi, 23 Nisan 2020'de Sayın Cumhurbaşkanımızın davetine icabet edecek ve Ankara'da bulunacaktı. Ziyaret öncesi yapılan hummalı çalışmalar aşamasında pandemi gerçeği ile karşı karşıya kaldık." ifadesini kullandı.

Malezya Kralı ve Kraliçesi'nin ziyaretlerini 2021'e ertelediklerini belirten Büyükelçi Kavakcı, "İnşallah önümüzdeki aylarda ülkemizin tarihi mekanlarında kendilerini ağırlayacağız." dedi.

"KRALİÇEYE ÇANTA TASARLAMAK BENİM İÇİN BÜYÜK MUTLULUK"

Malezya Kraliçesi'nin örgü çantasını tasarlayan Gülegül Kaya ise "Sipariş alırken bir kraliçeye çanta hazırladığımı bilmiyordum. Yoğunluğumdan ötürü teslim edilmesi için 6 ay bekletmek zorunda kaldım." diye konuştu.

Kraliçenin çantayı çok beğendiğini ve yakınlarının diğer çanta modellerinden sipariş ettiğini belirten Kaya, "Kendisine göndereceğim yeni çantalarla birlikte bir hediye yaptırmak istedim ve yeğenim Hazal Kırımlı'ya, Malezya Kralı ve Kraliçesi'nin resmedildiği bir illüstrasyon resim çizdirdim. Hediyenin fotoğrafını sosyal medya üzerinden Kraliçe'ye yolladım. Çok beğendiğini söyledi ve hemen Instagram hesabından paylaştı." ifadesini kullandı.

Kaya, Malezya Kraliçesi için tasarım yapmaktan gurur duyduğunu vurgulayarak, "Benim için büyük bir mutluluk. Bir sürü hobisi olan, üreten, çalışan, insanlığa hizmet eden ve çok mütevazı bir insan. Kendisine buradan sevgiler, saygılar." dedi.