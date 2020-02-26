Malezya, Çin'in Vuhan kentinden 66 vatandaşını daha tahliye etti
Yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayıldığı Çin'in Vuhan kentinde yaşayan 66 Malezya vatandaşı, özel uçakla tahliye edilerek ülkelerine götürüldü.
Malezya basınında yer alan haberlere göre, bugün yerel saatle gece 01.45’te Vuhan’daki Tianhe Havalimanı’ndan hareket eden AirAsia uçağı, sabah saatlerinde Kuala Lumpur Havalimanı’na indi.
Havalimanına vardıktan sonra sağlık kontrolü için hastaneye kaldırılan Malezyalıların yaklaşık 2 hafta sonra taburcu edilecekleri bildirildi.
Malezya hükümeti ilk olarak 4 Şubat’ta Vuhan’da yaşayan 107 vatandaşını tahliye etmişti.
(AA)